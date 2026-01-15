Denuncian que fiscalizadora abofeteó a trabajadora en intervención a Karaoke en Independencia

El trabajo de fiscalización en Lima es diverso y lo realizan entidades como municipalidades y la SUNAFIL, enfocándose en el cumplimiento de normas como en el comercio, como el ornato, salud, y seguridad.

También con estas acciones se busca que se cumplan con las normas tributarias, para la cual se realizan operativos, inspecciones y el uso de personal capacitado para ordenar, formalizar negocios y proteger a los ciudadanos.

Aunque a veces enfrentan resistencia, como el comercio informal, la labor de los fiscalizadores es poner orden, pero no siempre es el caso.

Agresión e irregularidades

En el distrito de Independencia, muy cerca al centro comercial Mega Plaza, un local nocturno que funciona como karaoke, fue el blanco de un presunto abuso de autoridad.

Según su denuncia, y como fue registrado por cámaras de seguridad, un grupo de hasta 20 fiscalizadores, con ninguna orden, ingresaron al local nocturno rompiendo algunas puertas y llevándose enceres, objetos personales y equipos del lugar.

Lo más grave es que, en el operativo una de las trabajadoras del negocio fue agredida por una de las fiscalizadoras. La trabajadora municipal le habría dado una bofetada sin motivo alguno.

Cabe señalar que, la denunciante y propietaria del Karaoke, indica que al final clausuraron su local alegando que no tenía licencia de funcionamiento, ni cumplían con las normas de seguridad para el negocio, lo cual negó tajantemente.