“Vecina del Terror”: Denuncian que mujer ataca a adultos y hasta niños con piedras en SJM

La avenida Pedro Miotta es una de las principales vías del distrito de San Juan de Miraflores, pero en una de sus calles un grupo de vecinos vive una verdadera pesadilla, enfrenta a diario las agresiones de una mujer residente del lugar.

Se trata de una mujer, identificada como Gretna Gallo Reyna, y sus vecinos denuncian que es una persona muy agresiva que los atacado con piedras y con ladrillos.

Una de las vecinas afectadas indica que en un primer momento pensó que se trataba de un problema personal en su contra, pero debido a que esto es constante y no solo contra ella y su familia, no encuentran el motivo de su actuar tan agresivo.

Podría ser un caso de salud mental

La vecina afectada señalar que la mujer atacó a su padre con ladrillos, y en otra ocasión la agredió con piedras sin importar que estaba con sus menores hijos.

Al ver los videos grabados por los afectados, se puede observar la agresividad de la mujer, por lo que no se descarta que puede sufrir de algún problema de salud mental, pero igual han puesto las denuncias correspondientes en la comisaria del sector.

La norma dicta que para hacer frente a un vecino agresivo se debe empezar con un diálogo pacífico; si no funciona, documentar el hecho en video, para luego informar al administrador/junta de propietarios y, ante amenazas o delitos, se debe recurrir a la Policía Nacional (PNP) o la Fiscalía para denunciar el hecho.

Otra manera es recurrir a la municipalidad para que el hecho tenga un respaldo legal en caso de pasar a mayores.