¿Peluquería funcionaría dentro de la comisaría Piedra Liza en El Rímac? Esta es la razón

Es una situación insólita pero más común de lo que parece en nuestro país. En el distrito del Rímac, una peluquería funciona dentro de la comisaría de Piedra Liza, algo que llama la atención pero que no es algo reciente.

Este local comercial es parte de la realidad de la comisaría donde la situación general del local es precaria y de riesgo, a pesar de que la peluquería es un elemento distintivo del lugar, esto según los vecinos de la zona.

Funciona hace 20 años

Al consultar a una vecina del lugar, sobre esta situación, indicó que ese local comercial funciona desde hace más de 20 años.

“Era una barbería hace 20 años, ahora es un salón de belleza”, señaló la vecina, confirmando que funcionaba antes de la instalación de la comisaría en el lugar.

“Cuando murió el dueño de la casona, alquiló el espacio, pero la peluquería permaneció”, agregó por ello aun comparte espacio con la comisaría en el inmueble, no tiene ninguna relación con la dependencia policial.

Cabe señalar que, la realidad es que este salón de belleza comparte espacio con la comisaría en una casona antigua, siendo un caso único en esta parte del mundo.