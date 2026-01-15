Tumbes: vecino provoca incendio en su departamento y logra salvarse tras escapar por la ventana

Momentos de pánico se vivieron en un condominio ubicado en el distrito de Tumbes, luego de que se desatara un incendio en un departamento del cuarto piso del conjunto habitacional Andrés Araujo Morán.

Según el reporte, el fuego se inició en el inmueble ocupado por Luis Florián Guerra, quien logró salvarse al escapar por la ventana utilizando sábanas atadas. Durante su intento de huida, el hombre cayó desde un nivel inferior y sufrió la dislocación de uno de sus pies.

De acuerdo con la versión que el propio implicado brindó a la Policía, el incendio se habría originado de manera accidental, luego de quedarse dormido mientras fumaba, lo que habría provocado que un cigarrillo encendiera la cama. Sin embargo, los vecinos sostienen una versión distinta.

Testigos indicaron que minutos antes del incendio el sujeto se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, gritando e insultando dentro del departamento, por lo que consideran que el fuego habría sido provocado de forma intencional. Además, señalaron que en el interior del inmueble se hallaron restos de carbón, pese a que el lugar no contaba con cocina, lo que incrementó sus sospechas.

El incendio consumió por completo el departamento y causó daños en ventanas y estructuras de viviendas aledañas. Afortunadamente, no se reportaron más personas afectadas, ya que el inmueble superior se encontraba deshabitado.

El hombre fue detenido y trasladado a la comisaría de Andrés Araujo Morán, donde permanece mientras continúan las investigaciones. Peritos de criminalística llegaron al lugar para determinar las causas exactas del siniestro. Vecinos también recordaron que el implicado tendría antecedentes por un hecho similar ocurrido años atrás.