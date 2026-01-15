José Jerí supervisa operativo que permitió la captura de cuatro presuntos delincuentes en SJL

La madrugada de este jueves 15 de enero, el presidente José Jerí supervisó un operativo policial que culminó con la captura de cuatro presuntos delincuentes en la cuadra 13 de la avenida Malecón Checa, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según informó la Policía Nacional, los intervenidos se encontraban a punto de perpetrar asaltos contra locales comerciales de la zona. Durante la intervención se incautaron tres armas de fuego, medio kilo de marihuana, una carabina calibre 22, dos teléfonos celulares y dos armas blancas. Entre los detenidos figura un ciudadano de nacionalidad venezolana.

El general Arriola, quien también estuvo presente en el operativo, señaló que los sujetos registran antecedentes por el delito de robo agravado y estarían vinculados a actos de extorsión. De acuerdo con los reportes de inteligencia y las primeras declaraciones, los detenidos planeaban cometer robos durante la madrugada.

Las autoridades indicaron que los intervenidos pertenecerían a la banda criminal conocida como Los malditos del Malecón Checa. Asimismo, se detalló que los sujetos utilizaban como guarida una estructura abandonada ubicada a orillas del río, restos de un antiguo puente que colapsó tras huaicos registrados años atrás.