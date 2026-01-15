Velan a trabajador de Emape fallecido en choque en la Panamericana Sur: familia exige justicia

Los restos de uno de los trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) son velados este jueves, tras el trágico accidente ocurrido la madrugada del miércoles 14 de enero en la Panamericana Sur, que dejó dos fallecidos.

Se trata de Wilfredo Rosales, quien murió luego de que un tráiler impactara contra un vehículo municipal mientras realizaba labores de señalización en plena vía. Cámaras de seguridad registraron el momento del choque, cuyo conductor permanece detenido mientras continúan las investigaciones.

Durante el sepelio, Rut Rosales, hija de la víctima, pidió que el caso no quede impune y se sancione al responsable. Indicó que representantes de la Municipalidad de Lima se comunicaron con la familia y ofrecieron activar los protocolos correspondientes, aunque aún esperan precisiones sobre las coberturas y apoyos concretos.

“Lo único que pido es justicia. Mi papá estaba trabajando, cumpliendo su labor”, señaló entre lágrimas.

La joven explicó que su padre se había reincorporado recientemente a Emape y llevaba solo cinco días trabajando en turno nocturno como capataz, supervisando al personal y las labores de seguridad en la zona. Detalló además que el régimen laboral bajo el cual se encontraba contratado incluía un sueldo por honorarios y un seguro SCTR, el cual considera insuficiente dada la exposición al riesgo.

Rut también cuestionó las condiciones laborales de los trabajadores que realizan labores en vías de alto tránsito y pidió que se revisen los sistemas de contratación y protección. “Ya mi papá no está, pero hablo por los compañeros que siguen trabajando ahí”, afirmó.

Los gastos del sepelio vienen siendo asumidos por la familia con apoyo de beneficios policiales, debido a que, según indicaron, la ayuda institucional no llegó de manera inmediata. La Municipalidad de Lima ha anunciado que denunciará penalmente el hecho y que rendirá un homenaje a las víctimas en los próximos días.