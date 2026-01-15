Lluvias en la Costa Verde: Mario Casaretto anuncia que refuerzo de geomallas terminará en febrero

Las lluvias registradas en distintos puntos de la capital, propias de la temporada de verano, han encendido las alertas en la Costa Verde, donde la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecuta trabajos preventivos para evitar deslizamientos en los acantilados.

El gerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que actualmente se viene realizando la instalación, reparación y reacondicionamiento de geomallas en zonas críticas de la Costa Verde, como parte del Plan Verano 2026.

Casaretto explicó que estos trabajos buscan reducir el riesgo de desprendimiento de rocas y tierra, especialmente ante la presencia de lluvias o movimientos telúricos. Recordó que durante el fuerte sismo registrado el Día del Padre, las geomallas instaladas previamente lograron contener deslizamientos, pese a que algunas resultaron dañadas.

Detalló que la comuna metropolitana ha invertido 1 millón 800 mil soles en esta primera etapa del proyecto, correspondiente al 50 % del presupuesto total, y que los trabajos se vienen ejecutando en distritos como Chorrillos, Barranco y Magdalena, para luego continuar en San Miguel y Miraflores.

El funcionario señaló que, si bien la ley establece que el mantenimiento de los acantilados corresponde a los gobiernos locales, la Municipalidad de Lima ha asumido esta labor por cuarto año consecutivo ante la falta de intervención de los distritos involucrados.

Asimismo, precisó que las labores de reposición de geomallas nuevas se realizan en las zonas donde estas no existían o presentan deterioro severo, mientras que en otros tramos se efectúa solo la reparación y reforzamiento.

Casaretto indicó que los trabajos más críticos culminarán en los próximos días y que el proyecto integral concluirá en febrero, con el objetivo de dejar la Costa Verde preparada ante posibles lluvias intensas o sismos durante la temporada de verano.

Finalmente, remarcó que las lluvias son uno de los principales factores que generan deslizamientos a nivel nacional, por lo que consideró fundamental mantener un enfoque preventivo para garantizar la seguridad de peatones y conductores que transitan por esta vía.