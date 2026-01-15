SJL: Más de 50 extranjeros son intervenidos en búnker donde “El Tren de Aragua” realizaba fiestas

Esta madrugada, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un megaoperativo en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), interviniendo un inmueble que funcionaba como búnker bajo la fachada de un restaurante discoteca.

Este golpe se suma a otras intervenciones recientes en la zona, como la desarticulación de otro búnker vinculado a "Los Soles del Cono Norte" el pasado 13 de enero.

Producto del accionar policial, más de 50 personas, presuntos miembros de facciones remanentes del “Tren de Aragua”, fueron intervenidos.

Operaba bajo la fachada de un restaurante

La mayoría de los intervenidos son ciudadanos extranjeros, quienes fueron sometidos a controles de identidad para verificar sus antecedentes penales y estatus migratorio.

El local intervenido era una discoteca que operaba bajo la fachada de un restaurante y durante el allanamiento se incautaron armas de fuego, municiones y drogas.

Cabe señalar que, este exitoso operativo forma parte de las acciones de seguridad en el marco del Estado de Emergencia vigente en Lima y Callao para combatir el crimen organizado, el sicariato y la extorsión.