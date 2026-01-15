Lima amanece con lluvia de verano: Río Rímac presenta alarmante incremento de caudal

Desde horas de la madrugada, Lima amanece con una copiosa lluvia de verano que sorprendió a los ciudadanos de los diferentes distritos capitalinos y del Callao.

Este fenómeno, característico de la temporada de verano, se debe al trasvase de humedad desde la región andina hacia la costa central, registrando una lluvia persistente y cielos cubiertos en gran parte de la capital.

Crece caudal del río Rímac

El caudal del río Rímac ha experimentado un aumento debido a las intensas lluvias en la sierra de Lima, pero las autoridades, incluyendo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y la Municipalidad de Lima, han descartado un riesgo inminente de desborde para los siguientes días.

Cabe señalar que, para hoy se pronostica una temperatura máxima de 26°C a 28°C y una mínima de 18°C a 21°C, con niveles de humedad elevados, alcanzando hasta el 100% en distritos del oeste de Lima y el 97% en zonas del este.

Se espera que las lluvias de verano continúen, por lo que se recomienda a la población aledaña a los ríos tomar precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades de Defensa Civil.