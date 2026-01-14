Mercado mayorista de SJL abre parcialmente en medio del paro de transportistas

En medio del paro de transportistas que se acata este miércoles 14, el mercado mayorista Valle Sagrado, principal centro de abastos de San Juan de Lurigancho, abrió de forma parcial como medida preventiva ante posibles incidentes.

A diferencia de otras paralizaciones, cuando el mercado solía cerrar por completo por temor a saqueos, este martes se observó uno de los portones habilitado y otro cerrado, mientras que varios puestos permanecían aún sin atención al público.

Un comerciante del lugar explicó que no todos los mayoristas lograron llegar desde temprano debido a las dificultades de transporte. Señaló que, conforme avance el día, se espera la llegada progresiva de más socios para retomar las actividades con mayor normalidad.

El mercado cuenta con 287 socios y seis accesos en total. Según indicaron, la apertura parcial responde a una medida de seguridad, ya que en anteriores jornadas de protesta se han registrado intentos de saqueo en la zona.

Durante el recorrido se constató que algunos puestos ya atendían con normalidad, aunque la afluencia de compradores era menor a la habitual para esta hora de la mañana. Comerciantes indicaron que, normalmente, el mercado luce mucho más concurrido a primeras horas del día.

Vendedores que lograron llegar señalaron que, si bien algunos pudieron trasladarse sin mayores inconvenientes, no todos los comerciantes ni clientes han tenido la misma facilidad, principalmente por la reducción del transporte público formal y el incremento del uso de unidades informales.