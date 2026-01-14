Presidente Jerí se reúne con gremios de transporte en jornada de paro

Esta mañana cerca de las 9 de la mañana, el presidente José Jerí llegó a la plazuela de Acho, en el distrito del Rímac, para reunirse con los dirigentes de los transportistas que acatan el paro convocada para hoy 14 de enero.

El gremio de transportistas decidió mantener el paro de actividades en Lima y Callao para toda la jornada de este miércoles pese a la expectativa por la mencionada reunión con el presidente interino.

Durante el encuentro, un grupo de transportistas reclama una estrategia efectiva por parte del Gobierno para poner fin a las extorsiones que sufren a diario los choferes de buses de transporte público.

Medidas extraordinarias para combatir la extorsión

Tras escuchar sus pedidos, el mandatario indicó confirmó que este fin de semana quedará lista y publicada la reglamentación de la Ley 32490, una norma que establece medidas extraordinarias para combatir la extorsión y el sicariato que golpean al transporte público.

"Máximo el día sábado ya está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y máximo publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes y a partir de ahí darle seguimiento para su cumplimiento", señaló el presidente interino.

Como se recuerda, la norma fue promulgada en noviembre del año pasado frente a la ola de violencia y amenazas contra conductores, cobradores y empresarios del sector del transporte.

Cabe señalar que, el primer paro nacional de transportistas del año en Lima y Callao ha generado un incremento en los precios de los pasajes, así como largas colas de pasajeros a la espera de buses para poder llegar a sus centros de labores.

Este nuevo paro del sector de transportistas afecta desde primeras horas a miles de usuarios que intentan llegar a sus destinos en medio de una oferta reducida de unidades.