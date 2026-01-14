Paro de 24 horas en Lima y Callao: transportistas critican reuniones del Ejecutivo con un solo sector

Durante el paro de transporte de 24 horas que se acata este miércoles 14 de enero en Lima y Callao, dirigentes de distintos gremios brindaron declaraciones desde Puente Nuevo, donde expusieron divisiones internas en el sector y duras críticas al Gobierno por la inseguridad que enfrentan choferes y cobradores.

Walter Carrera, dirigente de Asotrani, señaló que, si bien varios gremios coinciden en la paralización como protesta contra la extorsión y el sicariato, no respaldan la postura del dirigente Martín Ojeda ni su reunión con el presidente de la República. “Coincidimos en parar porque nos están matando, pero rechazamos que se dialogue solo con un sector. No se está escuchando a conductores, cobradores y pequeños propietarios”, afirmó.

El dirigente sostuvo que, según cifras del Sinadef, más de 50 personas han sido asesinadas en lo que va del año, incluidos trabajadores del transporte, y cuestionó que no se hayan adoptado medidas efectivas. También denunció que muchos conductores de empresas consideradas formales no estarían en planilla, lo que los deja sin acceso a seguro de salud ni beneficios laborales.

Respecto a las declaraciones del premier, quien afirmó que algunos integrantes del sector transporte estarían coludidos con extorsionadores, los dirigentes rechazaron esa afirmación de manera general. Exigieron que se identifique con nombres y pruebas a los presuntos implicados y advirtieron que evaluarán acciones legales si no hay rectificación.

En paralelo, se recordó que la Policía ha informado sobre operativos en los que se identificó a integrantes de empresas de transporte vinculados al cobro de cupos, investigaciones que siguen en curso. Desde el sector gremial, sin embargo, se cuestionó que algunos trabajadores hayan sido detenidos injustamente, versión que deberá ser esclarecida por las autoridades competentes.

A ocho horas de iniciado el paro, el tránsito mostraba un impacto desigual: algunas empresas operaban parcialmente, mientras que los usuarios reportaban mayores tiempos de viaje, alza de precios en transporte informal y retrasos para llegar a sus centros de trabajo. Las autoridades continúan monitoreando la situación ante la posibilidad de que el impacto se intensifique durante la tarde.