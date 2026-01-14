Martín Ojeda: “Este paro está promovido por el transporte formal”

En el marco del paro de transportistas de este 14 de octubre, el presidente de la República, José Jerí, mantendrá una reunión con representantes de los gremios formales de transportistas, en Acho.

La medida de protesta busca visibilizar la criminalidad que ataca al sector transporte, causando que pasajeros tengan que tomar colectivos y pagar pasajes mayores para llegar a sus destinos.

El mandatario interino acudirá personalmente a la zona de Acho en el distrito del Rímac para dialogar con transportistas que denuncian ser víctimas de extorsiones y para abordar la problemática de inseguridad que afecta al sector.

A la espera del mandatario

En Acho, Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial y de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte en Perú, se encuentra esperando llegada del presidente Jerí y habló con las cámaras de Buenos Días Perú.

“Quiero aclarar que este paro está promovido por el transporte formal (…) nosotros hemos coordinado el lugar, aquí en Acho para la reunión, con otros gremios informales no tenemos nada que coordinar”, mencionó sobre otras informaciones que están circulando que este paro está siendo convocado por otros gremios.

Sobre el lugar donde se reunirán con el presiden para abordar el tema de la paralización, agregó: “Nosotros no quisimos ir a Puente Nuevo, porque esa zona está llena de informales”.

Como se recuerda, el pasado 4 de noviembre, en el marco de otro paro de transportistas, José Jerí, llegó a la zona de Acho, acompañado del premier y otras autoridades, para supervisar el paro parcial de transportistas que afectaba a Lima y el Callao en es momento.