Más de 13 mil policías resguardan varios puntos de Lima por paro de transportistas HOY 14 de enero

Más de 13 mil efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron desplegados desde la madrugada de este martes 14 de enero en diversos puntos estratégicos de Lima Metropolitana, como parte del plan de seguridad y prevención ante el paro de transportistas que se realiza este miércoles 14 de enero.

El general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, informó que el operativo se ejecuta a través de la Región Policial Lima con presencia permanente en principales paraderos y corredores viales.

"Hasta el momento, todo se viene desarrollando con total normalidad", señaló el alto mando policial. El despliegue incluye 312 vehículos patrulleros, 540 motocicletas y cuatro drones, ubicados en zonas de alta afluencia como el Puente Nuevo, el óvalo de Puente Piedra, Atocongo y distintos puntos de los conos de Lima.

Buses para traslado de ciudadanos

Asimismo, el general Lozada detalló que la PNP cuenta con 13 buses institucionales en condición de reserva para trasladar gratuitamente a ciudadanos en caso de presentarse interrupciones del transporte público.

Comisarías y efectivos vestido de civiles

El alto mando policial destacó que todas las comisarías y unidades especializadas se encuentran en servicio para garantizar el libre tránsito y la seguridad. Como parte de los acuerdos con los transportistas, efectivos uniformados y de civil vienen abordando buses y reforzando la seguridad en terminales para prevenir atentados.