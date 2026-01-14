Conductores incrementan el precio de los pasajes en medio del paro de transportistas

Durante el paro de transportistas que se acata hoy en Lima y Callao, se ha reportado un incremento en el precio de los pasajes por parte de conductores que continúan operando y vehículos que brindan servicios informales, lo llamados “Piratas”.

Ante la escasez de unidades, colectiveros y buses de transporte informal han elevado sus tarifas aprovechando la alta demanda de los pasajeros que buscan llegar a sus destinos.

Pasajes suben hasta el doble

En zonas de la capital de alta afluencia de usuarios, como Puente Nuevo, en el distrito del Agustino, se reporta que con el paso de los minutos algunas unidades circulan, los usuarios enfrentan costos más elevados de lo habitual.

Los usuarios denuncian que en algunos casos los precios se han elevado a casi el doble, afectando drásticamente el bolsillo de las personas, ya que han optado por utilizar combis informales y colectivos para llegar hasta sus respectivos destinos.

Cabe señalar que, la paralización fue convocada por gremios de transporte urbano en protesta contra la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector. Se estima que más de 20 mil unidades y 340 empresas están acatando la medida.