Paro de Transportistas: Así amanecen las calles de Lima y Callao

Hoy miércoles 14 de enero Lima y Callao amanece en medio de un paro de transportistas, esto que los gremios formales de este rubro anunciaron que más de 22 mil unidades dejarán de circular durante las 24 horas del día.

Desde la madrugada nuestros equipos de prensa se encuentran en diversos puntos estratégicos de la ciudad para llevarle toda la información de esta nueva paralización del sector de transporte urbano en Lima y Callao

Esta medida de fuerza es una protesta contra el aumento de la criminalidad, específicamente por la ola de extorsiones y asesinatos que ha cobrado la vida de al menos 16 choferes en lo que va de este año que apenas inicia.

Piden más acciones del Ejecutivo

En una conferencia de prensa, realizada la tarde del pasado lunes, los gremios más importantes de transporte urbano confirmaron la nueva fecha de la paralización que, según aseguran, tendrá un impacto total.

Los voceros reiteraron que esperan una pronta respuesta del Ejecutivo y que la protesta representa, el temor de los usuarios y trabajadores frente al deterioro seguridad en las calles.

Otro de los motivos, es que los transportistas demandan más acciones por parte del Ejecutivo para garantizar el respeto y la protección de quienes integran el sistema de transporte formal en Lima y Callao.

Tolerancia laboral y seguridad en las calles

Ante esta nueva medida, el Ministerio de Trabajo (MTPE) ha exhortado a los empleadores a otorgar hasta 4 horas de tolerancia en el horario de ingreso y priorizar el teletrabajo debido a las dificultades de traslado.

Por su parte desde tempranas horas se reporta que la Policía Nacional del Perú (PNP) está resguardando diversos puntos estratégicos de la ciudad para garantizar la seguridad de los ciudadanos que logren movilizarse.

Cabe señalar que, se reporta gran cantidad de personas esperando por muchos minutos unidades para llegar a sus centros de labores. También reportan el incremento del precio de los pasajes, hasta el doble, en medio del caos por la escasez de vehículos en el marco del paro del sector de transporte urbano.