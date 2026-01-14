Dos muertos y varios heridos deja choque entre camión y miniván en la Panamericana Sur

Un choque entre un camión y una miniván en la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 16, dejó el lamentable el saldo de un fallecido y al menos diez heridos. Con el paso de los minutos se confirmó la muerte de otra persona.

El accidente provocó el cierre temporal de la vía y el reporte de tráfico restringido. La circulación en sentido norte a sur ha sido interrumpida para facilitar las labores de rescate y retiro de las unidades afectadas.

En el lugar había un grupo de trabajadores de la limpieza de la Municipalidad de Lima estaba realizando sus labores, cuando fueron impactados por el camión, impactando a una minivan y otros dos vehículos.

El camión estaba fuera de control

Según testigos y el personal de la Municipalidad de Lima, el camión estaba sin control circulando por la vía, por lo que se sospecha que el conductor que transportaba aves se habría dormido al volante, pero eso es materia de investigación por parte de las autoridades.

En el lugar, personal de los Bomberos y de la PNP están realizando labores para poder rescatar al conductor del pesado vehículo que ha quedado atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina. Según los Hombres de Rojo, las labores se prolongarían por una hora más

Cabe señalar que, para emergencias o reporte de incidentes en tiempo real, puede contactar a la Central de Emergencias de los Bomberos (116) o la Policía Nacional (105).