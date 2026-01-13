"Viajamos con miedo”: paro de transporte afectará a miles de usuarios este 14 de enero

Este miércoles 14 de enero, el sector transporte acatará un paro de 24 horas que dejará fuera de servicio a más de 22 mil unidades en Lima y Callao, afectando a miles de usuarios que deberán reorganizar sus traslados hacia centros de trabajo, estudios y citas médicas.
Desde Puente Nuevo, uno de los paraderos con mayor afluencia de pasajeros y rutas de transporte, el equipo de Buenos Días Perú recogió testimonios de conductores y usuarios. Muchos de ellos desconocían la medida, mientras otros confirmaron estar informados, aunque con confusión, pues inicialmente el paro había sido anunciado para el 15 de enero.
Varios transportistas evitaron brindar declaraciones ante cámaras y señalaron que sus empresas aún no les han comunicado oficialmente si acatarán la paralización, lo que refleja el clima de incertidumbre que se vive a pocas horas del inicio de la protesta.
Entre los pasajeros, la principal preocupación es la inseguridad ciudadana. Algunos indicaron que respaldan la medida debido a los constantes ataques contra choferes y cobradores, mientras otros manifestaron temor por el impacto económico que supone no contar con transporte público y tener que recurrir a taxis u otros medios más costosos.
“Viajamos con miedo. No sabemos si quien sube es un pasajero o un sicario”, señaló una usuaria, quien confirmó que no saldrá a trabajar durante la paralización.
Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, salir con mayor anticipación, coordinar teletrabajo si es posible y evaluar rutas o medios alternativos.