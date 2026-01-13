¡Nunca es tarde! Abuelitos cumplen su sueño y se gradúan de educación básica en Carmen de la Legua

Un grupo de abuelitos es el claro ejemplo de que nunca es tarde para cumplir sus sueños. Los adultos mayores se graduaron de la educación básica en el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), en el distrito de Carmen de la Legua.

Los recién graduados que tienen edades como 80, 82 y hasta 92 años han aprendido a leer y a escribir tras no tener la oportunidad de acceder a la educación cuando eran pequeños por motivos familiares.

Graduados tras dos años de estudios

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la institución educativa donde los adultos mayores celebraron su graduación. El alcalde Edwards Infantes detalló que son 30 graduados que han venido realizando estudios en los últimos dos años.

"Han aprendido a leer y escribir y les ha cambiado la vida. Cada uno de los adultos mayores nos enseñan que nunca es tarde para poder aprender y ahora sí", dijo el burgomaestre, quien también presentó a una pareja de esposos que decidieron estudiar juntos.

¿Dónde recibir información sobre estudios?

Edwards indicó que las personas que quieran aprender y estudiar pueden recibir toda la información en el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), en el centro pastoral o también al Municipalidad de Carmen de la Legua.