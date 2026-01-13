Violento ataque en el Rímac: hombre es acorralado y acuchillado dentro de un spa

Cámaras de seguridad de un negocio que funciona como spa, captaron el preciso momento en que dos hombres acorralaron a un sujeto y uno de ellos lo acuchilló. El hecho ocurrió en la cuadra 1 de la avenida Eduardo Dibós, en el Rímac.

¿Cómo ocurrió el ataque?

En las imágenes se observa que la víctima ingresó al local para ponerse a salvo cuando fue perseguido por uno de los atacantes quien lo jala del polo y un brazo para sacarlo a la calle, mientras el afectado opone resistencia.

Sin embargo, ingresa un segundo sujeto con un cuchillo y lo apuñala tres veces en la espalda. El agresor tenía su teléfono celular en la mano, aparentemente grabando el preciso instante del ataque.

Atacantes fugan y auxilian a víctima