Violento ataque en el Rímac: hombre es acorralado y acuchillado dentro de un spa

Cámaras de seguridad de un negocio que funciona como spa, captaron el preciso momento en que dos hombres acorralaron a un sujeto y uno de ellos lo acuchilló. El hecho ocurrió en la cuadra 1 de la avenida Eduardo Dibós, en el Rímac.
¿Cómo ocurrió el ataque?
En las imágenes se observa que la víctima ingresó al local para ponerse a salvo cuando fue perseguido por uno de los atacantes quien lo jala del polo y un brazo para sacarlo a la calle, mientras el afectado opone resistencia.
Sin embargo, ingresa un segundo sujeto con un cuchillo y lo apuñala tres veces en la espalda. El agresor tenía su teléfono celular en la mano, aparentemente grabando el preciso instante del ataque.
Atacantes fugan y auxilian a víctima
Los atacantes lo amenazaron y se dieron a la fuga. En tanto, la víctima quedó ensangrentado en el interior y las trabajadores del establecimiento les indicaron que acuda a un hospital. Fue un transeúnte quien auxilio al afectado y lo trasladado a un centro de salud para que sea atendido.