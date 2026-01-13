Detienen a sujeto que ingresó a robar colegio por tercera vez en Comas

Un ladrón fue detenido por personal de serenazgo del distrito de Comas, tras ingresar por tercer vez a robar el colegio "Jesucristo Rey de Reyes". El hecho ocurrió durante la madrugada en la urbanización Alborada.

Cámaras de seguridad captaron a Juan Antonio Nolasco Hernández, rondando la zona alrededor de las 2:00 a.m. e ingresó a la institución educativa a través de una vivienda aledaña para robar todo a su paso; sin embargo, fue detenido por serenos del distritos.

El sujeto destrozó puertas y ventanas de las aulas para ingresar a los diversos ambientes del colegio de nivel inicial y primaria. Durante la intervención, el detenido tenía en su poder laptops, proyectores, parlantes y material educativo.

Exigen que robo no quede impune

Rudy Alvarado, psicólogo y representante de la institución educativa, exigió que el trabajo de los serenos no quede impune y las autoridades como la Policía Nacional y Ministerio Público para que tomen las medidas correspondientes.

Robos anteriores captados en cámara

Un representante de la Municipalidad de Comas indicó que las otras dos veces no lograron atrapar al sujeto, pero fue captado por las cámaras de vigilancia y estas evidencias se presentarán para que formen parte de las investigaciones.