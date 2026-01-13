320 empresas de transportes se unirán a paro este miércoles 15 de enero, señala Martín Ojeda

El gremio de transportistas anunció que acatarán un nuevo paro de 24 horas este miércoles 14 de enero, en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, debido a los últimos ataques contra el sector desde el inicio de este año.

Martín Ojeda, representante del gremio de Transportistas Unidos, indicó en entrevista con Buenos Días Perú que tiene una "desazón e insatisfacción" por la falta de prevención por la racha de atentados en tan poco días con explosivos y la demora en las compensaciones para los familiares de transportistas asesinados luego de un atentado.

"Tenemos que llegar a un punto de inflexión para poder ser escuchados. Nosotros no aceptamos los atentados, los muertos y heridos", dijo. Ojeda indicó que espera que bajen la racha de atentados y que el esfuerzo que está realizando el general Víctor Revoredo esté complementado con menos atentados que ahora son más agresivos.

Más del 80% de empresas se unirán a medida

El representante gremial indicó que un 80% a 85% de empresas acatarán la paralización y algunas de ellas son "Transportes Huáscar", La 41, Nueva América, El Rápido, Consorcio Villa, Los Loritos, San Germán, Santa Catalina, La 50, Evipusa, Etuchiza. Asimismo se unirán a la medida la Unidad Gremial a cargo de Héctor Vargas que conglomera otro grupo de transportistas. Resaltó que unas 320 empresas de transportes se unirán al paro convocado para este miércoles 15 de enero.

Opina sobre declaraciones de Premier

Sobre lo dicho por el premier Álvarez de "intereses políticos" detrás de la paralización, indicó que por ello se han unido para que no se desnaturalice la medida de fuerza y que este paro va más allá de cualquier aspiración personal. "Nosotros vamos como grupo por un tema de inseguridad, agregó.

Resaltó que la falta de prevención es un tema urgente y que los conductores "están traumados" por los continuos ataques. Indicó que falta inversión y apoyo de militares, pese a que se tiene identificado el horario en que ocurren los ataques.

Sobre el paro de transportistas convocado para mañana, resaltó que no debe haber violencia de parte del sector transportes y que las autoridades no bloqueen el paso de los buses como lo hicieron en la paralización de noviembre pasado.