Influencers son detenidas con más de 3 kilos de cocaína cuando iban a viajar a Indonesia

Lo que mostraban en redes sociales como una vida de viajes y lujos terminó en una intervención policial. Dos influencers de 22 años fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando intentaban viajar a Indonesia con más de tres kilos de cocaína camuflados en sus equipajes.

Según informó la Policía Nacional, ambas mujeres fueron intervenidas cuando ya habían registrado sus maletas a su nombre, tras un seguimiento de aproximadamente una semana realizado por agentes del Escuadrón Verde y la Dirandro. La investigación reveló que las maletas no fueron compradas por ellas, sino que habrían sido entregadas por presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con la policía, las maletas —rosadas y coordinadas con la vestimenta que llevaban ese día— contenían cocaína camuflada en su estructura interna. Las jóvenes solo habrían colocado su ropa, pues su destino final era Bali, Indonesia, con escalas en Madrid y Singapur.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron que ambas llegaron acompañadas por dos sujetos, quienes son actualmente investigados. Además, una tercera mujer las habría ayudado a trasladar el equipaje dentro del terminal aéreo antes de la intervención.

Durante las diligencias, una de las detenidas reconoció haber tenido un problema policial previo, señalando que fue intervenida en una fiesta donde se hallaron drogas, aunque aseguró que eran “solo para consumo”. La joven indicó: “Encontraron sustancias, pero era solamente consumo”. En esa intervención previa, añadió, también se hallaron municiones.

La otra detenida afirmó que nunca había tenido problemas con la justicia y explicó que fue intervenida “pasando mi maleta para irme de viaje”, confirmando que su destino era Bali.

La policía informó que ambas registran múltiples salidas del país, incluyendo viajes a Europa, como Holanda, por lo que se investiga si en desplazamientos anteriores también habrían transportado droga. Según las autoridades, el valor de la cocaína en Indonesia oscila entre 180 mil y 200 mil dólares por kilo, lo que evidencia la magnitud del delito.

Actualmente, las dos jóvenes cumplen 18 meses de prisión preventiva.