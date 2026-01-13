Caen 'Los Sátrapas del Cono': exigían cupos a mototaxistas, colectiveros y a vecinos en Independencia

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos sujetos que exigían cupos a vecinos, colectiveros, mototaxistas y hasta bodegueros en la zona del Ermitaño, en el distrito de Independencia.

Entre los detenidos se encuentra un sujeto conocido como alías 'Frank' y una mujer que sería su pareja, ellos tendrían entre 18 a 23 años y cuentan con antecedentes por robo agravado y tráfico ilícitos de drogas.

En diálogo con Buenos Días Perú, el general Víctor Revoredo, indicó que el detenido extorsionaba a transportistas, bodegueros y hasta los propios vecinos. "Estos sujetos se ponen a consumir drogas y se ponen como tranqueras y extorsionan a los que pasan por acá", dijo.

Pago de extorsiones a través de Yape

Detalló que la Policía está realizando un trabajo articulado y ha recabado información de que el dinero producto de la extorsión, la realizaban las víctimas a través de pagos por el aplicativo de Yape.

Utilizaban a menores de edad

Revoredo también mencionó que los sujetos utilizaban a menores de edad para que bloqueen el paso a los propios vecinos a quienes les exigían pagos. Cabe resaltar, que el sujeto intentó lanzar un arma de fuego desde un techo cuando fue detenido.