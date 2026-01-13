Exmilitar es asesinado a balazos tras resistirse al robo de su camioneta en VMT

Un militar en retiro que se encontraba en el interior de su camioneta junto a su sobrino, fue asesinado a balazos tras resistirse al robo de su vehículo. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas San José con Melgar, en Villa María del Triunfo.

De acuerdo a los testigos y familiares de la víctima, el hombre se encontraba en la unidad junto a su vehículo para comprar comida en un mercado hasta que dos sujetos a bordo de dos mototaxistas para robarles.

Los sujetos lograron que el exmilitar baje de su camioneta mientras que su sobrino logró escapar y ponerse a salvo. La víctima forcejeó con los delincuentes, pero uno de ellos le disparó en el pecho y se dieron a la fuga.

Capturan a dos personas

Pese a que a la víctima le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron hasta un hospital, el hombre de 46 años perdió la vida. Los familiares realizaron la denuncia y la policía logró la captura de dos personas que estarían involucradas en el crimen.

Menor en orfandad y pedido de justicia



"Me apena que cobardemente le han quitado la vida a un padre de familia que deja una menor en la orfandad, por querer arrebatarle un vehículo que no es de su propiedad. Cobardemente le han disparado sin pensar que es un padre de familia. Solo pido que si hay justicia, se investigue y se logre capturar a esta gente que solo hace daño", dijo un familiar.