El Callao se sigue desangrando: se registran dos asesinatos en una sola madrugada

La violencia no da tregua en el Callao. Dos asesinatos se registraron casi de manera simultánea durante la madrugada, en hechos ocurridos en distintos puntos de la provincia constitucional.

El primer crimen se produjo en el jirón Vigil, donde la víctima se encontraba cerca de su vivienda y de su vehículo estacionado. De acuerdo con testigos, el hombre advirtió la presencia del sicario e intentó huir, refugiándose dentro de su auto. Sin embargo, el delincuente le disparó en reiteradas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Peritos de criminalística hallaron al menos 10 casquillos de bala en la escena.

LA MATARON FRENTE A SU FAMILIA

El segundo homicidio ocurrió en el asentamiento humano San Juan Bosco, en el cruce de las calles Villarrica y Nauta. En este caso, la víctima —vecino de la zona— se encontraba conversando y consumiendo licor junto a familiares y amigos cuando fue atacada.

Según los testigos, se escucharon alrededor de 15 disparos. Los sicarios habrían llegado a pie y, tras iniciar el ataque, la víctima intentó refugiarse en su vivienda, pero fue alcanzada y asesinada. En el lugar quedaron las sillas y botellas de cerveza que evidencian el momento previo al crimen.