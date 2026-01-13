Madre denuncia a sujeto por agresión sexual contra su hija de 17 años

Una madre denunció que su hija adolescente de 17 años, fue víctima de una agresión sexual en el distrito de Breña, después de ser abordada con engaños por un sujeto mientras celebraba Año Nuevo con sus amigos.

La mujer relató que el acusado, identificado como Joan Braulio Llanos Machuca, la retuvo y la llevó a una casona en la calle Huaraz, donde ocurrieron los hechos. "El certificado médico legista arroja que efectivamente ha habido una afectación o un ataque sexual en contra de la menor", declaró el abogado de la familia.

Señalan que policías no activaron protocolos

Según la denuncia familiar, cuando allegados localizaron a la menor y detuvieron al presunto agresor en flagrancia, la policía de la comisaría de Breña no intervino de inmediato. "Cuando ya llega la policía se niega a ingresar porque dicen que necesitaban algún tipo de orden de cateo o permiso", manifestó la madre.

No designan despacho fiscal

El abogado de la familia agregó que las investigaciones no avanzan porque hasta la fecha no se ha designado un despacho fiscal para el caso, lo que impide realizar diligencias clave como la cámara Gesell.

Antecedentes de sujeto y sin respuestas de autoridades

La familia investigó los antecedentes del denunciado y descubrió que Llanos Machuca cuenta con denuncias anteriores por delitos graves, incluyendo un atropello a una menor y un robo agravado. Según información proporcionada por la Defensoría del Pueblo a la familia, el sujeto estuvo recluido en un penal desde 2015 hasta agosto de 2025 por una sentencia por robo agravado.

Los familiares también refieren que, tras realizar la denuncia, no fueron atendidos por el Centro de Emergencia Mujer. Al buscar el pronunciamiento del Ministerio de la Mujer para este informe, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de la edición.