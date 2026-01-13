Empresario es asesinado a balazos en Comas: su perrito murió al intentar defenderlo

Un empresario importador de zapatillas fue asesinado a balazos la madrugada de este martes 13 en el distrito de Comas, luego de ser atacado por sicarios que llegaron a bordo de una motocicleta. En el violento hecho también murió su mascota, que intentó defenderlo del ataque.

Según los primeros testimonios, la víctima se encontraba lavando su vehículo frente a su vivienda cuando los delincuentes descendieron de la motocicleta y abrieron fuego directamente contra él. Durante el ataque, el animal se interpuso para proteger a su dueño, pero también fue alcanzado por los disparos.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística, quienes cercaron la zona y recogieron casquillos de bala como parte de las diligencias. La policía también tomó declaración a los familiares del empresario para esclarecer las circunstancias del crimen.

FAMILIA DESCARTA EXTORSIÓN

Uno de los familiares descartó que el asesinato esté vinculado a extorsión y aseguró que no habían recibido amenazas previas. “Ni él ni yo hemos sufrido extorsiones, nunca hemos sido amenazados, nada por el estilo”, señaló a Buenos Días Perú.

Asimismo, manifestó su sorpresa por lo ocurrido y evitó señalar a posibles responsables. “A mí me parece muy extraño que haya pasado todo este suceso justo donde yo vivo”, agregó.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables de este nuevo caso de sicariato que enluta a una familia en Comas.