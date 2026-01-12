Municipalidad de Lima recolecta más de 350 toneladas de basura en la Panamericana Sur

La Municipalidad de Lima realizó una jornada intensiva de limpieza en la Panamericana Sur y Norte, donde logró recolectar más de 350 toneladas de residuos y desmontes en las últimas 24 horas. Además, se brindó auxilio vial a conductores que quedaron varados por desperfectos mecánicos.

Estas labores forman parte del Plan Verano 2026 y estuvieron a cargo del personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Los trabajos incluyeron el barrido de más de 100 kilómetros de vía en ambos sentidos, así como la eliminación de puntos críticos de acumulación de basura y la posterior limpieza de las zonas intervenidas.

Desde las primeras horas del día, se desplegó un contingente de más de 100 operarios, quienes contaron con el apoyo de camiones compactadores, volquetes, cisternas y equipos de lavado, permitiendo acelerar las labores de mantenimiento y recuperación de la vía.

En paralelo, la Gerencia de Movilidad Urbana mantuvo operativos permanentes de auxilio vial en la Panamericana Sur, con el fin de garantizar la seguridad, el orden y una circulación vehicular más fluida.