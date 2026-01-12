Puente Los Girasoles vuelve a operar pese a inclinación y desgaste visible de su estructura

Desde el lugar de los hechos, el equipo de Buenos Días Perú alertó sobre el delicado estado del puente Los Girasoles, infraestructura que conecta Chaclacay​o con la residencial Los Girasoles de Huampaní, en Chosica. Pese a las fallas visibles en su estructura, el tránsito vehicular ha sido reabierto, lo que genera preocupación entre quienes circulan a diario por esta vía.

Durante el recorrido, se pudo constatar el deterioro de los muros de concreto, el desgaste de la capa asfáltica —que no supera los 20 centímetros de grosor— y una notoria inclinación del puente, perceptible incluso al caminar sobre él. La reportera señaló que la sensación de desnivel es evidente y refuerza la alerta sobre las condiciones de seguridad.

El puente fue clausurado en febrero de 2025 debido a daños estructurales, principalmente en sus bases, afectadas por el incremento del caudal del río Rímac durante temporadas anteriores de lluvias intensas y fenómenos climáticos como El Niño. Sin embargo, pese a estas observaciones, actualmente continúan transitando vehículos particulares y mototaxis.

Según lo informado desde el lugar, los trabajos de renovación comenzaron recién en noviembre de 2025, varios meses después de la clausura. Durante el último fin de semana se realizaron labores de topografía para evaluar con mayor detalle el estado de la estructura y definir las intervenciones necesarias.

La reportera también advirtió que el puente, con más de cinco décadas de antigüedad, es una vía clave de conexión para diversas urbanizaciones de la zona. Cuando fue cerrado, los vecinos se vieron obligados a realizar extensos desvíos para acceder a servicios básicos, como centros de salud y colegios, ubicados principalmente en Chaclacayo.