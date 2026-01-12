Phillip Butters estrena “Combutters” con entrevista a Rafael López Aliaga

El periodista Phillip Butters inicia una nueva etapa en la pantalla chica con el estreno de su programa Combutters, que se emitirá desde hoy, lunes 12 de enero, a las 10:00 de la noche por Panamericana Televisión.

Durante una conversación con los conductores de Buenos Días Perú, Claudia Chiroque y Francisco de Piérola, Butters confirmó que su primer invitado será el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en un contexto marcado por la coyuntura electoral rumbo al 2026.

Al ser consultado sobre los rumores de una supuesta reconciliación con el líder de Renovación Popular, Butters descartó cualquier enfrentamiento previo. “Yo no me he peleado con él. En los últimos cinco meses lo he tenido bloqueado y no he hablado con él, pero tampoco me he referido ni a él ni a la municipalidad”, precisó.

SERÁ INCISIVO

Sobre el enfoque del programa, el periodista señaló que entrevistará a López Aliaga con el mismo rigor que a cualquier otro personaje político. “Lo tengo que entrevistar como entrevistaría a cualquiera, más aún cuando está envuelto en el humo de las encuestas, en las cuales no creo”, sostuvo.

Butters adelantó que uno de los temas centrales será el estilo confrontacional del alcalde limeño. “Seguramente le voy a preguntar qué clase de estrategia es esa que hace que tenga que ser agresivo no solo con los demás candidatos, sino también con los periodistas”, indicó.

Asimismo, explicó que el espacio busca convertirse en una plataforma de diálogo político en una etapa clave del país. “Todos los candidatos tienen que comparecer ante la prensa. La idea es que vayan todos”, afirmó, y agregó que espera contar también con figuras como Keiko Fujimori, a quien —según dijo— nunca ha podido entrevistar.