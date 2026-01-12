Punta Hermosa: vecinos preocupados por posible activación de quebradas tras lloviznas

Vecinos de Punta Hermosa se encuentran preocupados por la posible activación de las quebradas ante las recientes lluvias que se registran en los últimos días y en retraso en los trabajos de prevención para evitar eventuales desbordes.

De acuerdo a los residentes, desde diciembre pasado se vienen realizando trabajos para la construcción del puente Central o "Confraternidad"; sin embargo, los trabajos se dan en medio del cauce y no sería posible continuar ante un posible huaico.

Demora en trabajos

Las autoridades han venido trabajando en el encofrado del cauce de la quebrada y se han colocado bloques de concreto para evitar que se desvíe un eventual huaico, pero en la zona se observa un enorme montículo de tierra que dificultaría el paso.

Esta situación representaría un emergencia, ya que ante este obstáculo, el huaico no seguiría su cauce normal y terminaría ingresando a las viviendas aledañas en esta zona de Punta Hermosa como hace tres años atrás.

Preocupación por demora en trabajos

La preocupación de los vecinos es que el montículo de tierra y maquinaria no se ha retirado de la zona ante la activación de las quebradas y sus predios resultarían afectadas por lo que esperan que las autoridades agilicen los trabajos lo más pronto posible.