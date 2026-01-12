Caos vehicular en la avenida Ramiro Prialé por uso indebido del nuevo bypass

Quienes transitan este lunes 12 de enero, por la avenida Ramiro Prialé deben tomar precauciones. El tráfico se incrementó más de lo habitual debido al uso imprudente del nuevo bypass Las Torres, ubicado a la altura del kilómetro 10.

Según pudo constatar el equipo de Buenos Días Perú, la obra solo ha sido culminada en un solo sentido (oeste–este). Sin embargo, varios conductores que se desplazan de Chosica hacia Lima están ingresando en contra del tránsito por la vía recién habilitada para evitar tomar rutas alternas, lo que ha generado un serio desorden vehicular.

Esta conducta ha provocado cuellos de botella, maniobras peligrosas e incluso riesgo de accidentes, especialmente en una zona que ya presentaba congestión por la intersección inferior de la vía, utilizada por vehículos que se dirigen hacia Huachipa.

Durante varios minutos no se registró presencia policial permanente en el punto crítico, lo que facilitó que buses, combis y autos particulares circularan en sentido contrario. Recién tras la llegada de agentes de tránsito se comenzó a restablecer el orden.

El llamado es a la Policía Nacional y a la Municipalidad de Lima para reforzar el control con inspectores y señalización clara, pero también a los conductores a respetar las normas de tránsito, ya que la imprudencia no solo genera congestión, sino que pone en riesgo vidas.

Mientras el bypass no esté completamente habilitado en ambos sentidos, se recomienda utilizar las rutas alternas autorizadas y evitar ingresar a la vía nueva fuera del sentido permitido.