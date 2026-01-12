Motociclista resulta herido tras accidente en avenida Ramiro Prialé

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la avenida Ramiro Prialé para reportar el intenso tráfico que se registra la mañana de este lunes 12 de enero ya que vehículos circulan en contra porque el bypass aún no ha culminado en sentido de Chosica a Lima.

Durante nuestro reporte se advirtió que un accidente podría ocurrir en cualquier momento y precisamente un motociclista terminó herido y sentado a un lado de la vía a la espera de poder ser atendido.

Al parecer, el conductor de una camioneta roja invadió el carril contrario para poder circular y al intentar esquivar a otro vehículo chocó contra el hombre en la moto, quien terminó con heridas en el brazo.

Esperan ambulancia para atender a herido

El conductor del vehículo que protagonizó el accidente bajó de su unidad para prestar auxilio al hombre herido y se espera la llegada de alguna ambulancia o de los bomberos para que atiendan al afectado.