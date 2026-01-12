Presidente Jerí se reúne de emergencia con transportistas ante paro convocado para el 15 de enero

El presidente José Jerí, representantes del sector transporte y el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, sostienen una reunión en los exteriores de la empresa Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho, ante el paro convocado el próximo 15 de enero.

Ante el incremento de ataques a empresas de transportes, se ha convocado esta reunión entre el sector transporte y el Gobierno. El mandatario escucha a los representantes del gremio quienes exponen sus pedidos.

Hasta la empresa Santa Catalina, también ha llegado el representante del gremio Transportes Unidos, Martín Ojeda. En este encuentro, el Gobierno buscaría evitar la medida de fuerza que también incluye un apagado de motores.

Transportistas anuncian paro

Un sector de transportistas anunció que acatará un paro para el 15 de enero en respuesta a los recientes ataques y hechos de violencia contra choferes en Lima y Callao por parte de organizaciones criminales.

Cabe resaltar, que Panamericana Televisión presentó la semana pasada que solo en los primeros ocho días del año, se registraron 8 ataques contra empresas de transporte público y solo cinco ataques estaban vinculados a casos de extorsión.