Puente San Roque con grave deterioro: tiene planchas metálicas con huecos y oxidadas

El puente peatonal San Roque, que conecta los distritos de Ate Vitarte y Lurigancho-Chosica, se encuentra muy deteriorado avanzado que pone en riesgo la seguridad de los peatones que lo transitan diariamente.

Un equipo de Buenos Días Perú acudió al lugar y constató huecos y planchas metálicas carcomidas por el óxido en la superficie, así como mallas laterales también oxidadas y con acumulación de basura.

Según mencionó una transeúnte, hace más de dos años la estructura se encuentra deteriorada e indicó que el alcalde acudió hace unos meses al lugar, pero al parecer no se ha tomado acciones para mejorar la estructura.

Transeúntes en riesgo

La falta de mantenimiento del concurrido puente peatonal San Roque representan una amenaza para la integridad física de vecinos, adultos y niños que utilizan la estructura para acudir a sus trabajos o casas a diario.

Incremento de caudal del río Rímac

Cabe resaltar, que esta situación se agrava con el inicio de la temporada de lluvias en varios puntos del país, la cual ha generado un incremento en el caudal del río Rímac que fluye bajo dicha estructura.