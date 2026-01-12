Roban vivienda y se llevan laptop con la tesis de estudiante de ingeniería en SJL

Un robo ocurrido en una vivienda multifamiliar de San Juan de Lurigancho dejó a un estudiante de ingeniería no solo con pérdidas económicas, sino también sin el esfuerzo de toda una etapa universitaria.

Dos hombres y una mujer ingresaron al predio tras forzar la chapa de una de las puertas y permanecieron en el lugar alrededor de 20 minutos. Durante ese tiempo, revisaron cajones y habitaciones, llevándose diversos objetos valorizados en aproximadamente 8,000 soles.

Entre lo sustraído se encuentra la laptop del joven estudiante, herramienta indispensable para su carrera y donde tenía almacenados todos los archivos de su tesis.

“La laptop es con la que he llevado toda mi carrera. Ahí tenía programas, informes, avances y todo lo relacionado con mi tesis. No es solo el valor del equipo, sino todo el contenido que estaba ahí”, relató la víctima a Panamericana Noticias.

El joven contó que salió por unos minutos a realizar una compra y, al regresar, encontró su habitación completamente revuelta. En el exterior del inmueble observó a una mujer que aparentaba esperar a alguien, junto a un mototaxi estacionado cerca de un patrullero, cargando bolsas donde presuntamente se encontraba lo robado.

“Su actitud fue natural, decía que esperaba a una amiga. En ningún momento pensé que pudiera estar involucrada”, explicó.

No sería el único ambiente afectado. Los delincuentes también habrían intentado ingresar a otras habitaciones del inmueble, aprovechando que algunas se encontraban sin luces encendidas.

“Donde estaba oscuro entraron sin problema. En otras habitaciones no actuaron porque había luz”, señaló otro de los moradores.

La denuncia ya fue presentada y las imágenes de las cámaras de seguridad están en manos de la Policía Nacional. El estudiante espera recuperar su laptop, ya que sin ella continuar con sus estudios se vuelve casi imposible.