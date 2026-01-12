Presunto extorsionador muere al intentar detonar explosivo en Comas

Un presunto extorsionador murió tras la detonación de un artefacto explosivo que intentaba dejar en un negocio comercial ubicado en el cruce de las avenidas Blanco Núñez de Vela y Casanave, en el distrito de Comas.

De acuerdo a imágenes de cámaras de seguridad, el hombre de 19 años de edad llegó a bordo de una moto y descendió para encender lo que sería una granada. Al parecer, no le dio tiempo de dejar el artefacto y detonó en sus manos.

Los vecinos salieron de sus viviendas por el fuerte estruendo y encontraron al sujeto tendido en el piso pidiendo ayuda. Ante ello, fue trasladado hasta un hospital cercano donde se certificó su muerte.

Zona cercada

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que en la zona se encuentra totalmente cercada con cinta amarilla y el casco de moto, así como otras pertenencias estaban regadas.

Diligencias de la PNP

La policía acudió al lugar para realizar las diligencias respectivas del caso, entre las diligencias se encuentra conversando con los vecinos para recabar sus testimonios y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad.

"Personal de la Policía Nacional está levantando todo lo que puede significar para identificar y saber a qué organización o banda pertenecerían, quién es el conducía la moto, a qué persona iban a detonar porque es una víctima de extorsión con toda seguridad e investigando su teléfono para ver llamadas extorsivas y el número de las cuentas vinculadas al teléfono", dijo el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola.