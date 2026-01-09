Tras persecución de película: capturan a sujeto armado con subametralladora y dinamita en VES

Una intensa persecución policial se registró en la urbanización Pachacámac, en el distrito de Villa El Salvador, cuando agentes de la Policía Nacional del Perú interceptaron a un sujeto que intentaba huir a bordo de una mototaxi.

El individuo avanzó a gran velocidad por varias calles del sector, seguido por una camioneta policial y un agente motorizado vestido de civil. Pese a las órdenes de detenerse, continuó su fuga, obligando al efectivo a descender del vehículo e iniciar una persecución a pie, incluso realizando disparos disuasivos.

La huida terminó metros más adelante, cuando el sujeto abandonó la mototaxi e intentó esconderse detrás de una miniván. Sin embargo, fue identificado, reducido y finalmente capturado por los agentes.

El detenido fue identificado como Alexander Josué Río Ruiz, de 20 años, quien cuenta con antecedentes penales tras haber cumplido condena en 2020 en el penal de Aucallama, en Huaral.

Durante la inspección del vehículo menor, la Policía halló una subametralladora tipo mini, una gran cantidad de municiones y un cartucho de dinamita con mecha debidamente activada, listo para ser utilizado.

“El hallazgo de un cartucho de dinamita, junto a un arma de alto poder y municiones, evidencia que estaríamos frente a un sujeto vinculado a delitos como extorsión y sicariato”, señalaron fuentes policiales.