Perrito que fue baleado en asalto a grifo en Los Olivos busca un hogar

Un cruel caso de maltrato animal fue registrado por las cámaras de seguridad de un grifo en el distrito de Los Olivos, cuando dos delincuentes armados dispararon contra ‘Choco’, un perro mestizo de ocho años que intentó defender a los trabajadores del local.

Los asaltantes le dispararon en la mandíbula al escuchar sus ladridos y le ocasionaron graves lesiones. En este ataque, afortunadamente los dos trabajadores resultaron ilesos, entre las personas que aparecen en las imágenes del ataque se encontraba una mujer gestante.

Busca un hogar

Tras el brutal ataque, “Choco” entró a sala de operación después de casi 12 horas, gracias al apoyo de una joven que pagó 2,649 soles para que pudiera ser atendido.

Ahora, con la esperanza de que tenga una nueva oportunidad, se busca a alguien que lo adopte y le brinde el hogar que merece este valiente can.

Cabe señalar que, si desea adoptar o apoyar con un granito de arena a “Choco”, puede comunicarse al teléfono 922 749 055. Mientras tanto, se espera que salga bien del tratamiento que está siguiendo para su pronta recuperación.