Capturan a presuntos autores del asesinato de taxista tiktoker: tenían armas y dinamita

La Policía Nacional del Perú capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal Los Hijos de Dios, investigados por los delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego y por su presunta participación en el asesinato de Rubén Canales Gómez, taxista conocido en redes sociales como el taxista tiktoker, ocurrido el 29 de septiembre de 2025.

Tras un trabajo de inteligencia desarrollado por la División de Investigación Criminal, los agentes intervinieron a Javier Briseño Quintero (23), alias La Momia, señalado como el presunto sicario que habría ejecutado el ataque. Según la Policía, el registro fílmico del crimen permitió identificar plenamente al sospechoso.

Junto a él fue detenido Wilmer José Icturis (26), alias Largo, ciudadano venezolano, quien habría acompañado al presunto autor material en el vehículo utilizado el día del homicidio. Durante el operativo también se intervino a una mujer de nacionalidad venezolana, encontrada en el inmueble donde se ocultaba uno de los investigados, cuya identidad aún se encuentra en proceso de verificación.

Durante la intervención realizada en el distrito de El Agustino, los agentes incautaron una pistola con serie erradicada y cargador abastecido, además de dos teléfonos celulares, un vehículo y otros elementos relevantes para la investigación.

Asimismo, la Policía halló cartuchos de dinamita con mechas listas para ser activadas, así como bolsas con marihuana, lo que refuerza la hipótesis de que la organización estaría vinculada a actividades de extorsión y sicariato.

“Tenemos la plena seguridad de que la información obtenida en los celulares permitirá identificar a otros integrantes de esta banda, así como a posibles víctimas”, indicó el general Lozada.

Por su parte, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, se refirió a la lucha contra la criminalidad y los ataques contra transportistas. “Esta pandemia criminal la ganamos los peruanos. Nos falta mucho por hacer, sin triunfalismo, pero presentamos el trabajo que realizamos día a día”, señaló.

La PNP también informó que todos los detenidos serían de nacionalidad venezolana y habrían ingresado de manera irregular al país. Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para determinar su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.