¡Gracias, Pamela Acosta! Pancho de Piérola es presentado como nuevo conductor de Buenos Días Perú

El set de Buenos Días Perú vivió un momento especial con la despedida de Pamela Acosta, quien cerró su última edición al frente del noticiero matutino luego de más de una década vinculada al programa y cinco años en la conducción junto a Claudia Chiroque.

“Este es mi último programa”, anunció Acosta, visiblemente emocionada y agradeció al equipo periodístico y técnico que la acompañó durante estos años. En su mensaje, destacó el crecimiento profesional y personal que le dejó el espacio informativo, así como los vínculos construidos detrás de cámaras.

Por su parte, Claudia le dedicó palabras de reconocimiento y resaltó el trabajo compartido y la amistad que, aseguró, se mantendrá intacta más allá del cambio de horario. Pamela continuará su trayectoria en la franja del mediodía de Panamericana Televisión.

PANCHO DE PIÉROLA EN BDP

Durante el cierre del programa, se presentó oficialmente a Francisco de Piérola, conocido como Pancho, quien asumirá la conducción del matutino desde este lunes 12 de enero, acompañando a Claudia Chiroque en esta nueva etapa.

“Estoy halagadísimo y muy emocionado de arrancar”, expresó De Piérola, quien contó que ya se encuentra adaptándose a los exigentes horarios del programa y conociendo el trabajo detrás de cámaras. El conductor aseguró estar listo para asumir el reto y aportar a la renovación del espacio informativo.

De esta manera, Buenos Días Perú inicia una nueva etapa con cambios en su conducción, mientras el público podrá seguir viendo a Pamela Acosta en el horario del mediodía y acompañar el estreno de Pancho de Piérola en las mañanas desde las 5:30 a. m.