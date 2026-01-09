La masacró a puñetazos: hijo golpea brutalmente a su madre de 68 años en Comas

Un violento episodio de agresión familiar ha generado profunda indignación y temor entre los vecinos del distrito de Comas, luego de que un hombre golpeara brutalmente a su propia madre, una adulta mayor de 68 años, hasta dejarla gravemente herida.

El ataque fue registrado en video por vecinos del sector, quienes intervinieron al escuchar los gritos de auxilio. Según los testimonios recogidos, el sujeto arremetió contra la mujer con puñetes y golpes en la cabeza, dejándola inconsciente dentro de su vivienda.

PIDEN QUE NO LO LIBEREN

Tras la agresión, el hombre fue detenido y trasladado a la comisaría del sector; sin embargo, los familiares y vecinos denunciaron que existiría la posibilidad de que sea liberado en las próximas horas, debido a que el caso habría sido tipificado como “agresión simple” y a un presunto cuadro de alteraciones mentales del agresor.

El estado de salud de la víctima es motivo de especial preocupación. El doctor Fredy Escobedo, integrante del equipo de la Diris Lima Norte, informó a Buenos Días Perú que la mujer presenta contusiones severas en la cabeza, heridas suturadas y lesiones en la parte superior del cuerpo. “La señora ha tenido un suceso de contusión a nivel de la región de la cabeza, producto del ataque”, precisó el especialista, quien indicó que se realizará un seguimiento médico y evaluaciones complementarias para descartar lesiones internas.

Vecinos del lugar señalaron que no se trata de un hecho aislado. De acuerdo con sus testimonios, el agresor habría atacado a su madre en reiteradas ocasiones, incluso rompiendo una máquina de coser con la que ella trabajaba y causándole lesiones anteriores. “Esta vez la agresión fue peor. La arrastró y estuvo a punto de matarla con una piedra”, relató una vecina que presenció el hecho.

La comunidad también alertó que el hombre habría mostrado conductas violentas previas, incluyendo amenazas con cuchillos y episodios de consumo de sustancias, lo que incrementa el temor de que, de quedar en libertad, represente un riesgo no solo para la víctima, sino para todo el vecindario, incluidos niños que viven en la zona.