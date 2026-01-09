Familiar de estilista asesinada en SJM confirma que el sospechoso tiene múltiples denuncias

La Policía Nacional del Perú capturó a Michael Quiñones Bravo, principal sospechoso del feminicidio de la joven estilista Allison Elizabeth Riva Plata Díaz.

La detención de Quiñonez Bravo se produjo el 6 de enero en la localidad de Manseriche, Datén de Marañón, tras meses de investigaciones que buscaban esclarecer las circunstancias del feminicidio ocurrido en agosto del año pasado en el distrito de San Juan de Miraflores.

El asesinato ocurrió en agosto del año pasado en una habitación alquilada donde la víctima fue encontrada sin vida con signos de asfixia por estrangulamiento.

Detenido enfrenta nueve meses de prisión preventiva

Tras su detención y traslado a Lima, la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres obtuvo nueve meses de prisión preventiva en su contra mientras continúan las investigaciones por feminicidio.

En un enlace con Buenos Días Perú, el tío de Allison, confirmó que el sospechoso conocía a su sobrina desde que vivía en Chiclayo y ella nunca le tuvo confianza, ya que este andaba en malos pasos.

“Este sujeto tenía denuncias por posesión de drogas, extorsión, hasta por haber apuñalada con arma blanca a su propia madre y a su hermana”, indicó el familiar de la víctima cuestionando el porque estaba en libertad.

Cabe señalar que, la ubicación del sujeto fue posible gracias al testimonio de un primo del investigado y el sospechoso ha sido puesto a disposición de la Dirincri para rendir cuentas ante la justicia.