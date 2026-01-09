“Mi Primera Chamba”: Ministerio de Trabajo realizará maratón de empleo con más de 13 mil vacantes

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo anunció la realización de la Maratón del Empleo “Mi Primera Chamba”, una iniciativa dirigida principalmente a jóvenes y personas que buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral formal.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Pablo Díaz Quiroz, director regional de Trabajo y Promoción del Empleo, explicó que esta actividad busca “crear un puente donde pueda interrelacionar los empleadores con las personas en búsqueda de empleo sin experiencia”.

CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ "MI PRIMERA CHAMBA"

El evento se llevará a cabo este lunes 12 de enero, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el primer piso de la sede central del Ministerio de Trabajo, ubicada en la avenida Salaverry, en Jesús María. Según detalló Díaz Quiroz, se contará con más de 13 mil vacantes disponibles, gracias a la participación de 26 empresas formales.

“Estamos promoviendo la empleabilidad formal y el desarrollo de competencias laborales, poniendo a disposición más de 12 servicios gratuitos del Centro del Empleo”, indicó el funcionario.

Entre los servicios que se ofrecerán durante la jornada figuran la bolsa de trabajo, orientación laboral, bolsa de empleo para personas con discapacidad, orientación a población migrante, orientación vocacional y la emisión del Certificado Único Laboral, documento que incluye antecedentes policiales, penales y judiciales de manera gratuita.

Respecto a los puestos disponibles, el representante del sector Trabajo precisó que se ofertarán vacantes como auxiliares, operadores y auxiliares administrativos, entre otras. “Si ingresamos a la plataforma de bolsa de trabajo vamos a poder encontrar todas las vacantes que están disponibles”, señaló.

Además, quienes no cuenten con currículum vitae podrán elaborarlo el mismo día con apoyo del personal especializado. “Para quienes no tengan currículum, los vamos a orientar para colocar sus datos personales, formación, habilidades y competencias. Y para quienes ya lo tengan, vamos a potenciarlo y brindar tips para las entrevistas de trabajo”, explicó.

Díaz Quiroz también destacó que las habilidades blandas más demandadas actualmente por las empresas son el trabajo en equipo, la comunicación y la responsabilidad, así como perfiles vinculados a tecnología y administración.

Finalmente, subrayó que el Ministerio realiza un filtro previo a las empresas participantes para garantizar empleos formales. “Verificamos que sean empresas formales, con RUC activo y sueldos acordes al mercado, para asegurar que las personas realmente se beneficien”, afirmó.