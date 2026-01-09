Incendio tras motín de 72 menores en Maranguita deja un interno y un agente afectados

Momentos de tensión se vivieron la noche del último jueves en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, luego de que 72 menores internos protagonizaran un motín que derivó en un incendio al interior del establecimiento.

El incidente ocurrió cerca de las 10 de la noche, cuando los adolescentes recluidos en el pabellón Jesús Nazareno prendieron fuego a colchones y otros objetos, lo que ocasionó que las llamas se propagaran rápidamente dentro del recinto.

Ante la emergencia, fue necesaria la intervención del Cuerpo General de Bomberos, que logró controlar el siniestro, catalogado como incendio de nivel uno. De manera coincidente, agentes del Serenazgo de San Miguel, junto a efectivos de la Policía Nacional, se encontraban en la zona realizando un operativo, lo que permitió una respuesta inmediata y evitó que la situación se agravara.

Como resultado del incidente, un menor fue atendido por inhalación de humo, mientras que un agente de seguridad fue trasladado a un hospital cercano tras sufrir quemaduras leves. Ambos se encuentran fuera de peligro.

Durante la mañana de este viernes, el tránsito vehicular en los alrededores del centro juvenil fue restablecido, luego de que las autoridades confirmaran que la emergencia había sido completamente controlada.

Vecinos del sector expresaron nuevamente su preocupación por la seguridad en la zona y recordaron que no es la primera vez que se registran incidentes de este tipo en Maranguita. Incluso, señalaron que desde hace varios meses existe el anuncio de trasladar el centro de reclusión juvenil a otra zona, promesa que hasta el momento no se ha concretado.