Amigo de José Luis "El Puma" Carranza es asesinado en una cevichería en SMP

En una cevichería del distrito en el distrito de San Martín de Porres, un hombre identificado como Alexander Pacumary Cueto, de 30 años, fue asesinado de varios disparos mientras comía con su pareja.

La víctima se encontraba cenando en la parte exterior del local de comida, ubicado en el cruce de las calles Jade con Los Lirios, en la urbanización El Manantial de SMP, cuando fue atacada por los presuntos sicarios que realizaron 10 disparos contra el hombre, para luego huir del lugar en un auto de color oscuro.

Era amigo de "El Puma" Carranza

La víctima presenta dos impactos de bala en la cabeza, dos en el brazo izquierdo y uno en el tórax y se confirmó que, en redes sociales, se mostraba como cercano al exfutbolista José Luis "El Puma" Carranza, referente histórico del club Universitario de Deportes.

La Policía Nacional investiga el caso bajo la hipótesis de un crimen por encargo o sicariato, debido a la violencia como fue registrado el hecho.

Cabe señalar que, este asesinato ocurrió apenas un día antes del cumpleaños del popular "Puma" Carranza.