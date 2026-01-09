Martín Valeriano: “Bandas criminales están condicionando a los transportistas a pagar 20 soles por bus”

Ante la ola de extorsión y ataques al sector en Lima y Callao, diversos gremios de transportistas han convocado a un paro nacional para la próxima semana. La medida responde principalmente al incremento de la inseguridad, extorsiones y ataques armados contra choferes registrados en los primeros días del año.

De igual forma, otros dirigentes evalúan realizar un "apagado de motores" y plantones como parte de la protesta para que el Ejecutivo actúe de manera más efectiva contra la criminalidad.

Paralelamente, la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano está convocando a otro sector para una paralización previa el martes 13 de enero, en la que participarían más de 250 empresas.

Se incrementa el cobro de cupos

Ante esta situación, en los estudios de Buenos Días Perú, el saliente presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), cargo que ocupó durante 18 años antes de su salto a la política, Martín Valeriano fue tajante al señalar que “Desde el 2024 los transportistas están muriendo” ante esta ola de crímenes en contra de su sector.

De igual forma, el cobro de cupos por extorsión a transportistas en Lima y Callao atraviesa una crisis crítica debido a un incremento drástico en las exigencias económicas de las bandas criminales y una escalada de violencia sin precedentes en el país.

Sobre este tema, Valeriano indicó que: “Ya no se está pagando 10 soles por unidad, las bandas criminales de extorsionadores están condicionando a los transportistas a pagar 20 soles por bus”.

Realizarían paro este 13 de enero

Durante la entrevista, en el set de BDP, el presidente interino de Anitra, Waldo Poma, indicó que “Los extorsionadores asesinan a transportistas para causar zozobra y sembrar el terror, (…) la falta voluntad política y liderazgo no permite solucionar todos los problemas que tenemos en el país”.

Cabe señalar que, el presidente interino de Anitra adelantó que en las próximas horas confirmarían si se realizará la mencionada paralización de los transportistas para este martes 13 de enero.