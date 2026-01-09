Caen 11 presuntos miembros de banda de cobraba por ingreso a parque Sinchi Roca en Comas

En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao en el marco del actual estado de emergencia las autoridades continúan enfrentando a la delincuencia de manera frontal.

Esta vez en el distrito de Comas, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de los integrantes de una organización criminal de cobraba por el ingreso al parque Sinchi Roca y cupos a algunos comerciantes del lugar.

El Club Metropolitano Sinchi Roca, es un extenso parque recreativo conocido por sus áreas verdes, canchas deportivas, piscinas, un mini zoológico y áreas de parrillas.

11 detenidos tras operativo

La Policía Nacional desplegó un gran numero de efectivos de diversas unidades especializadas en puntos estratégicos del distrito para reforzar el orden y producto de estas acciones se logró la captura de 11 presuntos implicados en estos delitos.

Se los incautó un arma de fuego y un artefacto explosivo. Sobre la pistola estaría involucrada en videos extorsivos que fueron enviados a conductores en esta zona de Lima Norte, por lo que esto es materia de investigación.

Cabe señalar que, el actual estado de emergencia fue prorrogado por 30 días adicionales a partir del 21 de diciembre de 2025, y el gobierno ha anunciado que se mantendrá "el tiempo que sea necesario" para combatir la criminalidad.