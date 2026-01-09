Ataque a balazos en Barranco deja tres jóvenes heridos: dos se encuentran graves

Una feroz balacera se registró la noche del último jueves en el distrito de Barranco, donde tres jóvenes resultaron heridos tras ser baleados por delincuentes que se desplazaban en una motocicleta. Dos de las víctimas permanecen en estado crítico y luchan por su vida.

NO DESCARTAN AJUSTE DE CUENTAS

El atentado ocurrió cuando el automóvil en el que se movilizaban las víctimas se encontraba detenido en el cruce cercano a la estación Balta del Metropolitano, debido a la luz roja del semáforo. En ese momento, los atacantes se aproximaron y abrieron fuego de manera indiscriminada.

Cámaras de seguridad captaron cómo los agresores se colocaron al costado del auto y realizaron al menos 25 disparos contra la unidad. En el interior se encontraban dos varones, uno al volante y otro como copiloto, además de una mujer que viajaba en el asiento posterior.

La pasajera resultó herida, pero se encuentra fuera de peligro. En tanto, los dos ocupantes de los asientos delanteros fueron trasladados de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

El vehículo presenta múltiples impactos de bala, visibles en el parabrisas, las ventanas laterales y la carrocería, lo que evidencia la ferocidad del ataque.

Sobre este hecho, un alto mando policial indicó que una de las hipótesis que se maneja es un posible ajuste de cuentas, precisando que las víctimas serían ciudadanos venezolanos. No obstante, remarcó que las investigaciones aún están en curso.